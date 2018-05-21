В России в тяжелом состоянии госпитализировали известного актера родом из Киева

Андрей Харитонов родился в Киеве, отучился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Советский и российский актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.

58-летнему артисту в срочном порядке была проведена операция, сообщает "РенТВ". Причина госпитализации неизвестна.

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Андрей Харитонов родился в Киеве, отучился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Известность ему принесла роль Овода в одноименном фильме.

Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных Дроздов", "Вольный ветер", "Жизнь Клима Самгина" и др.

Как сообщал УНИАН, российский певец Григорий Лепс был госпитализирован в больницу с переломом ребер.