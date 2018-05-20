Убийство по-голливудски: журналисты обнародуют новые детали страшной истории смерти украинки в США (видео)

Громкое убийство киевлянки Яны Касьян в Голливуде всколыхнуло весь мир. Журналисты рассказали подробности страшной истории украинской модели.

Романтический Спейси, пойманный на педофилии – развращал детишек. Того самого мускулистого Сталлоне обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Громкий скандал с продюсером Харви Ванштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах известных звезд.

Холмы Голливуда больше напоминают Садом и Гоморру, чем пристанище способных и успешных.

Но эти успешные и богатые не обошлись и без Украины. Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Романтическая и криминальная история, основанная на реальных событиях. 30-летняя киевлянка, модель Яна Касьян просто искала любовь, а он – канадец Блейк Лейбл, сын миллионера, особо жестокий убийца.

Украинку Яну найдут мертвой со следами укусов в квартире своего гражданского мужа.

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Это убийство уже вошло в историю, как одно из самых жестоких 21-го века. Но так много мир еще не знает и даже не слышал. Новые детали убийства заставят пошатнуться невозмутимую американскую Фемиду.

Как голливудский сценарист воплотил в жизнь самый страшный сюжет своего же комикса? Почему в теле жертвы не обнаружили ни одной капли крови? Родная мать убитой Яны Касьян расскажет, как и почему она беспомощно наблюдала и слышала последний стон дочери, кого и почему она умоляла о помощи и за что она ненавидит калифорнийских копов. А также, когда же выйдет американский потрошитель на свободе и может продолжить охоту на собственную дочь уже в Украине.

Чтобы скрыть от девочки страшную истори смерти ее матери, в этой семье уже решили никогда не произносить имя ее отца. А Блейк тем временем, сидя за решеткой, всячески отрицает причастность к комиксам и к убийству матери своего ребенка.