Лозница получил в Каннах приз за режиссуру фильма "Донбасс"

Фильм, открывший вторую по важности программу Каннского фестиваля "Особый взгляд", получил приз за режиссуру.

В программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за режиссуру получил украинец Сергей Лозница, который привез на Лазурный берег фильм "Донбасс". Программа «Особый взгляд» для наиболее «необычных и смелых» проектов была учреждена в 1976 году.

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Об этом сообщает Variety. Фильм Лозницы, еще более мрачный, чем прошлогодняя "Кроткая", состоит из эпизодов о жизни на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После показа 10 мая критики отметили, что он производит эффект взорвавшейся бомбы.

Как сообщал УНИАН, созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил в Каннах приз за лучшую музыку.