Помолодевшая София Ротару показала фото с сыном
18:56, 18 мая 2018Общество
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Звезда сфотографировалась вместе со своим сыном — музыкальным продюсером Русланом Евдокименко.
Поклонники в комментариях похвалили внешность артистки / Instagram София Ротару
Не стареющая украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками свежим фото. Звезда сфотографировалась вместе со своим сыном — музыкальным продюсером Русланом Евдокименко.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"И снова в путь...", - подписала снимок артистка.
Поклонники в комментариях похвалили внешность артистки и выразили свою любовь к ее творчеству.
Как сообщал УНИАН, концертный директор Ротару рассказал, сколько ей платят за выступления перед российскими олигархами. В России Софии Ротару платят 30 тысяч евро за три песни.
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