Помолодевшая София Ротару показала фото с сыном

Звезда сфотографировалась вместе со своим сыном — музыкальным продюсером Русланом Евдокименко.

Не стареющая украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками свежим фото. Звезда сфотографировалась вместе со своим сыном — музыкальным продюсером Русланом Евдокименко.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"И снова в путь...", - подписала снимок артистка.

Поклонники в комментариях похвалили внешность артистки и выразили свою любовь к ее творчеству.

Как сообщал УНИАН, концертный директор Ротару рассказал, сколько ей платят за выступления перед российскими олигархами. В России Софии Ротару платят 30 тысяч евро за три песни.