Ленинград и Глюк'oza выпустили клип о вечно недовольных россиянах

16:32, 18 мая 2018
Общество
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Группа &quot;Ленинград&quot; выпустила новый анимированный клип / скриншот

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы "Ленинград".

В песне поется о том, что россияне постоянно не довольны своей жизнью и завидуют окружающим.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».

Внимание! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика. Не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18 лет.

Как сообщал УНИАН, Кристина Агилера показала грудь и намазалась гелем ради нового клипа.

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Теги: #Россия