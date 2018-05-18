Ленинград и Глюк'oza выпустили клип о вечно недовольных россиянах
16:32, 18 мая 2018Общество
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В создании композиции также принял участие рэпер ST.
Группа "Ленинград" выпустила новый анимированный клип / скриншот
Группа "Ленинград" совместно с певицей Глюк'ozой и рэпером ST выпустили новый анимированный клип на песню "Жу-Жу".
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы "Ленинград".
В песне поется о том, что россияне постоянно не довольны своей жизнью и завидуют окружающим.
Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».
Внимание! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика. Не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18 лет.
Как сообщал УНИАН, Кристина Агилера показала грудь и намазалась гелем ради нового клипа.
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