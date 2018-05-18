Ленинград и Глюк'oza выпустили клип о вечно недовольных россиянах

В создании композиции также принял участие рэпер ST.

Группа "Ленинград" совместно с певицей Глюк'ozой и рэпером ST выпустили новый анимированный клип на песню "Жу-Жу".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы "Ленинград".

В песне поется о том, что россияне постоянно не довольны своей жизнью и завидуют окружающим.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».

Внимание! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика. Не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18 лет.

Как сообщал УНИАН, Кристина Агилера показала грудь и намазалась гелем ради нового клипа.