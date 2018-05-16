Украинская победительница "Евровидения" рассказала, почему Melovin получил такие низкие оценки жюри

Руслана пояснила, что их с Джамалой победы поставили высокую планку и от представителей Украины всегда ждут большего.

Первая украинская победительница "Евровидения" Руслана рассказала, почему представитель Украины в этом году получил такие низкие оценки жюри.

Об этом певица рассказала в интервью "Фактам".

- За нашего MELOVIN’а зрители хорошо проголосовали, а вот жюри, за исключением двух стран, поставили нули. Как такое можно объяснить?

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- Зрители голосуют за ту эмоцию, которую получают за три минуты выступления артиста. Жюри — это профессионалы, которые выдвигают более жесткие требования. И не нужно придумывать мифы о всемирных заговорах, какой-то мести Украине. Это все абсурд.

На самом деле, организаторы «Евровидения» очень не любят и боятся политических контекстов. Как можно подкупить жюри всех стран? Это же как на них нужно давить? Если бы такой факт был, это тут же всплыло и разгорелся невероятный скандал с последующей мгновенной дисквалификаций. «Евровидение» — демократичный и открытый конкурс. Просто в этот раз оказалось, что трендовый, качественный вокальный проект — это мало. Поэтому у MELOVIN’а такие оценки.

Украина, хоть и не так давно, но очень достойно представлена на конкурсе. А наши с Джамалой победы поставили высокую планку. От представителей Украины всегда ждут большего. Поэтому хорошее выступление на конкурсе — еще не залог результата.

Как сообщал УНИАН, украинский представитель на Евровидении-2018 Melovin занял 17 место. По результатам голосования он набрал 130 баллов.