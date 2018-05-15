"Никакого отдыха": Melovin начал работу над новым альбомом

2 июня артист даст концерт в Киеве, после которого выступит еще в 4 городах Украины.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров), который 8-12 мая представлял Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в столице Португалии Лиссабоне, заявил, что не хочет отдыхать после участия в конкурсе и уже начал работу над новым альбомом.

Об этом артист сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы начинаем работу над следующим альбомом, хочется сделать его максимально не похожим на то, что я делал раньше. Никакого отдыха после «Евровидения» не было, я прилетел и сразу пошел в студию. Вчера я уже работал над новой песней. Надо быстрее работать и делать все дальше», - сказал певец.

Читайте такжеРезультаты Евровидения-2018: продюсер объяснил, почему жюри "обокрало" MelovinОтвечая на вопрос журналистов о дальнейших планах, он также рассказал, что уже определены даты его концертов в Украине.

«Начинаем в Киеве, концерт 2 июня. Будет очень красивое шоу, будет все красиво и ярко, впрочем, как я всегда люблю делать», - сказал он и отметил, что после Киева запланированы концерты во Львове, Одессе, Харькове, Днепре.

По поводу концертов за пределами страны артист отметил, что «очень хочется тур в Европе, и мы сейчас работаем над этим».

Говоря о впечатлениях от «Евровидения», Melovin сказал: «Это было все круто. В любом случае, это был первый выход на большую арену, когда огромный зал, очень много людей подпевают твоей песни. С организацией тоже было все очень круто - подготовка, тайминг, все четко по времени, и это даже в какой-то степени закалило меня».

Артист поблагодарил свою команду, друзьям, родителям, фанатам, украинским зрителям за мощную поддержку во время конкурса.

Читайте такжеMelovin занял 17 место на Евровидении-2018 (видео)На просьбу рассказать о своем отношении к оценкам профессионального жюри Melovin сказал, что его не сильно сейчас это волнует.

«Я всегда ставлю на первую позицию голоса зрителей, потому что артист, по сути, работает для них», - отметил он.

«Я доволен всем. Главное для меня - это оценка зрителя, а она была высокая, и это показатель того, что я все делаю правильно», - сказал певец.

По словам артиста, он получил от конкурса новый опыт и заряд вдохновения.

«В отношении победительницы Нетти Барзилай из Израиля: я под ее песню всегда танцевал, и в финале, когда она пела уже как победительница, мы тоже танцевали и отрывались. Мне нравится эта песня», - сказал он.

Читайте такжеЕвровидение-2018: кто голосовал за украинца Melovin в финале конкурсаРуководитель Национального отбора на «Евровидение-2018» Наталья Франчук сообщила, что поездка украинского певца на конкурс, включая стоимость проживания, питания, постановки, реквизита, аранжировка песни, обошлась в 2,2 миллиона гривен. Финансовую поддержку оказал канал СТБ.

«Мы считаем, что за Melovin'а стыдно не было. Он выступил хорошо, спел чисто, выглядел отлично. И количество просмотров на канале YouTube за одни сутки – более 2,5 миллиона он получил от международной публики - это хороший результат, это его результат. А то, что хватает злых людей - они всегда будут. И в этом плане для меня важно, когда наш артист возвращается, - с каким бы местом он не возвращался - мы должны понимать, что это представитель нашей страны. И повторю, мне не было за него стыдно, мне было круто, он был замечательный», - сказала Франчук.