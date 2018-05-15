Вышел первый трейлер фильма о группе Queen (видео)

В фильме будет показана история группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

Вышел первый трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри.

Ролик опубликован на YouTube-канале студии 20th Century Fox.

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Главную роль в ленте исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Он известен по роли хакера Эллиота Алдерсона в сериале «Мистер Робот». В роли барабанщика Роджера Тейлора снялся Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), а в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли. Кроме того, Джозеф Маццелло перевоплотился в басиста Джона Дикона.

В фильме будет показана история группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

Премьера фильма запланирована на начало ноября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, режиссером «Богемской рапсодии» изначально был Брайан Сингер, но в конце 2017 года его уволили из-за конфликтов с актерами. Съемки картины заканчивались под руководством Декстера Флетчера.