"Це мій рай": французский певец записал трогательную песню об Украине (видео)
21:41, 14 мая 2018Общество
373
Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в нашей стране уже три года.
Песня "Мій рай" войдет в украиноязычнй альбом Поля Манондиза / пресс-служба Поль Манондиз
Французский певец Поль Манондиз записал новую украиноязычную песню "Мій рай".
Трек выложили на YouTube-канале MVUA в понедельник, 14 мая.
В этой композиции артист признается в любви Украине. По словам артиста, Украина стала не просто вторым домом для него, а настоящим раем.
Песня "Мій рай" войдет в украиноязычнй альбом Поля Манондиза, который уже совсем скоро увидит мир.
Отметим, что это не первая украиноязычная песня француза. Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в нашей стране уже три года. Ранее он исполнил украинскую народную песню "Вирушали хлопці", которую посвятил украинским военным, защищающим Украину на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter