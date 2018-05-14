"Це мій рай": французский певец записал трогательную песню об Украине (видео)

Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в нашей стране уже три года.

Французский певец Поль Манондиз записал новую украиноязычную песню "Мій рай".

Трек выложили на YouTube-канале MVUA в понедельник, 14 мая.

В этой композиции артист признается в любви Украине. По словам артиста, Украина стала не просто вторым домом для него, а настоящим раем.

Песня "Мій рай" войдет в украиноязычнй альбом Поля Манондиза, который уже совсем скоро увидит мир.

Отметим, что это не первая украиноязычная песня француза. Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в нашей стране уже три года. Ранее он исполнил украинскую народную песню "Вирушали хлопці", которую посвятил украинским военным, защищающим Украину на Донбассе.