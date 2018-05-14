Любительница России Ани Лорак приехала в Киев и нарвалась на шквал критики

Пользователи сети раскритиковали Лорак за ее приезд в Киев.

❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 14 Май 2018 в 2:16 PDT

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала фото, сделанное в Киеве, чем немало разозлила пользователей сети.

Снимок певица опубликовала в Instagram. Пост она оставила без комментариев, только обозначив геолокацию.

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Некоторые подписчики разозлились, увидев ее в на улицах украинской столицы, о чем сообщили в комментариях.

"Давай домой, рашистка", "Надо же, какие люди, что она забыла здесь? Есть любима Мацква, туда и отправляйся", "Езжай в свою любимую Россию", "В Киев она возвращается только в квартиру, а вы так и будете выпрашивать у нее концерты, на которые она плевать хотела, впрочем, как и на вас", - написали пользователи.

Певица эти комментарии оставила без внимания.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в России номинировали на мремию "МузТВ" в категории "Лучшая исполнительница".