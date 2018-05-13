Melovin «укусил» ведущую Евровидения-2018 (видео)
06:51, 13 мая 2018Общество
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В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира.
Melovin на пресс-конференции после выступления на Евровидении / Andres Putting
Выступавший на «Евровидение» от Украины певец Melovin в шутку «укусил» ведущую конкурса в ответ на ее реплику о его сходстве с вампиром. Видеоролик с кадрами «укуса» был опубликован в твиттере.
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В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы. В свою очередь Melovin попытался «укусить» ведущую за плечо.
Ранее победительница «Евровидения-2018» певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, прокомментировала свою победу.
По ее словам, все выступили блестяще, «но кто-то должен был выиграть».
#melovinpic.twitter.com/f8xVfsFmqu— 🍥 дыханье бессонницы раннею ранью (@leackerman_) May 12, 2018
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Новость в сюжете: Евровидение 2018