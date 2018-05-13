«Кто-то должен был выиграть»: Нетта Барзилай прокомментировала свою победу на Евровидении-2018
05:42, 13 мая 2018Общество
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Победительница Евровидения заявила, что соревновалась сама с собой.
REUTERS
Победительница «Евровидения-2018» певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, назвала участие в конкурсе сражением с самой собой.
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«Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу», — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.
Она также добавила, что все выступили блестяще, «но кто-то должен был выиграть».
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