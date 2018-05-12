Инцидент на Евровидении: во время выступления британки мужчина выбежал на сцену и выхватил микрофон

Во время исполнения певицей SuRie песни Storm посторонний мужчина выбежал на сцену, выхватил микрофон у британки и начал кричать в него.

Во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении-2018 произошел инцидент с появлением на сцене постороннего человека.

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Во время исполнения певицей SuRie песни Storm посторонний мужчина выбежал на сцену, выхватил микрофон у британки и начал кричать в него, однако охрана смогла быстро отреагировать и вывести нарушителя за сцену.

По правилам конкурса, представительнице Великобритании могут предоставить возможность выступить снова из-за инцидента, что вполне вероятно, учитывая, что видео выступления британки пока так и не появилось на официальном YouTube-канале Евровидения.

Напомним, в прошлом году пранкер Виталий Седюк во время выступления Джамалы в финале "Евровидения-2017" в Киеве выбежал к ней на сцену и обнажил ягодицы. За свою выходку пранкер едва не поплатился свободой и с того времени решил завязать с эпатажем.

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