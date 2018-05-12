Украинец Melovin феерично открыл финал конкурса "Евровидение"-2018 (видео)

По жребию украинскому певцу выпало выступать первым в финальной части конкурсе, с чем он успешно и справился.

Представитель Украины Melovin открыл гранд-финал Евровидения зажигательным исполнением своей песни Under The Ladder.

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По жребию украинскому певцу выпало выступать первым в финальной части конкурсе, с чем он успешно и справился.

Видео выступления Melovin в финале Евровидения-2018 (Eurovision Song Contest)

Сегодня, кроме выступления украинца, зрители увидят еще 25 номеров конкурсантов.

Напомним, выступление представителя Украины на Евровидении-2018 во втором полуфинале уже становится все популярнее в сети. Сейчас видео выступления украинского певца "выбилось" в тренды YouTube. За двое суток номер Melovin посмотрело более 2,5 миллиона пользователей.

Выступление Melovin в полуфинале Евровидения-2018 (видео: Eurovision Song Contest)

Как сообщал УНИАН, первая десятка финалистов Евровидения-2018 определилась во вторник, 8 мая. Тогда среди прочих ожидаемо в финал попали Кипр, Болгария и Израиль.

Еще 10 финалистов определились в четверг, 10 мая, среди них и украинский исполнитель Melovin и Александр Рыбак из Норвегии, который уже побеждал на Евровидении в 2009 году. А вот российская исполнительница Юлия Самойлова, которую СБУ не пустила в Украину на Евровидение-2017 за незаконное посещение Крыма, в финал не попала. Причем провальным выступление представительницы России на Евровидении-2018 назвали даже сами россияне.

Еще шесть стран становятся финалистами Евровидения автоматически: пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Португалия).

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