Евровидение-2018: Руслана дада концерт в фан-зоне конкурса

Певица дает концерт в "Еврогородке".

Украинская певица Руслана просто сейчас дает концерт в официальной фан-зоне Евровидения-2018 в Лиссабоне.

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Звезду пригласили выступить перед стартом гранд-финала конкурса. Как сообщает ТСН, в новом шоу Wild energy, которое Руслана специально приготовила для выступления в Лиссабоне, певица сыграет вживую на нескольких инструментах. Среди них в том числе трембита и барабаны.

Трембита, один из самых длинных в мире духовых музыкальных инструментов, фигурировал в клипе и сценическая постановка Русланы "Дикие танцы"/”Wild dances”, которая покорила Европу в 2004 году и принесла Украине первую победу на Евровидении с рекордным на то время количеством баллов в истории конкурса.

Выступление Русланы в рамках Евровидения-2018 посвящено потенциалу возобновляемой энергетики для будущего Европы и мира.

Официальная церемония открытия конкурса Евровидение в португальской столице 6 мая проходила в Музее Электричества на набережной Belem. Концепция музея символично подчеркивает то, что традиционные до сегодняшнего дня в Европе источники энергии находят свое место в музеях, открывая дорогу возобновляемой и экологически безопасной энергетике.

Напомним, что уже в 22:00 по киевскому времени в Лиссабоне начнется финал конкурса. Смотреть Евровидение онлайн можно будет на сайте УНИАН.