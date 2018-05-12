На Житомирщине перезахоронили останки 31 воина, которые погибли в годы Второй мировой
20:05, 12 мая 2018Общество
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Непогребенные останки солдат, погибших в оборонительно-освободительных боях 1941-1943 годов вблизи Малина, обнаружили поисковики.
Щороку пошуковці Малинського району знаходять нові непоховані останки солдат \ Малинська міська рада
На Городищанском кладбище в Малинском районе Житомирской области в субботу перезахоронили останки 31 бойца, погибшего в годы Второй мировой войны.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Малинского горсовета.
«Каждый год поисковики Малинского района находят новые непогребенные останки солдат, затем хоронят с почетом в общей могиле», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что бойцы, которых сегодня перезахоронили, погибли в оборонительно-освободительных боях 1941-1943 годов вблизи Малина.
Бйцы погибли в оборонительно-освободительных боях 1941-1943 годов вблизи Малина \ Малинська міська рада
Поисковые работы выполняли члены объединений «Поиск», «Неизвестный солдат» и «Вертикаль». После официальной части мемориального мероприятия священники отслужили заупокойную литию и сопроводили гробы к месту захоронения. Присутствующие возложили на могилы венки и цветы.
После официальной части мемориального мероприятия священники отслужили заупокойную литию \ Малинська міська рада
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