На Житомирщине перезахоронили останки 31 воина, которые погибли в годы Второй мировой

Непогребенные останки солдат, погибших в оборонительно-освободительных боях 1941-1943 годов вблизи Малина, обнаружили поисковики.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Малинского горсовета.

«Каждый год поисковики Малинского района находят новые непогребенные останки солдат, затем хоронят с почетом в общей могиле», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что бойцы, которых сегодня перезахоронили, погибли в оборонительно-освободительных боях 1941-1943 годов вблизи Малина.

Поисковые работы выполняли члены объединений «Поиск», «Неизвестный солдат» и «Вертикаль». После официальной части мемориального мероприятия священники отслужили заупокойную литию и сопроводили гробы к месту захоронения. Присутствующие возложили на могилы венки и цветы.