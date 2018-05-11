"Время приближалось": беременная Лобода показала новые фото

Фолловеры певицы в комментариях спрашивают, когда и кого она родит.

Беременная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих поклонников, опубликовав новые фото.

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Снимки артистка выложила в своем Instagram. "Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьёзным", - подписала она снимки, на которых позирует в шляпе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 7-летняя дочь певицы Светланы Лободы Ева случайно рассказала, кто родится у ее мамы. В Instagram Stories Loboda опубликовала видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза". Но вместо привычного для всех припева девочка придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит". В конце ролика Евочка нежно прижалась к животу Светланы. Таким образом, все догадались, что у артистки будет вторая дочь.