Онлайн-трансляция Евровидения-2018: когда и где смотреть второй полуфинал
В столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.
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Во время второго полуфинала выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец Melovin. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.
В Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала - СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала также можно будет на сайте УНИАН. Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:
Албания: Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: EQUINOX - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О’Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра - Fuego