После провала на Евровидении-2018 продюсер Alekseev заявил, что на конкурс едут "дураки и романтики"

По мнению продюсера участие в Евровидении" независимо от результата - ценный опыт для артиста и его команды.

На Евровидение едут дураки или романтики, некие Дон Кихоты, преследующие сказочные мельницы, которых они никогда не найдут.

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Так продюсер украинского поп-певца Alekseev Олег Боднарчук прокомментировал участие молодого артиста в Евровидении-2018 от Беларуси и низкий результат в первом полуфинале, который не позволил исполнителю пройти в гранд-финал песенного конкурса, пишет белорусский Sputnik.

"Что я могу сказать об этом всем? На Евровидение едут дураки или романтики, или и то, и то вместе - Дон Кихоты и Санчо Пансы. Зачем? Конечно за той самой сказочной мельницей, которую они так никогда и не найдут: ни выигравшие, ни проигравшие. Это мечтатели, авантюристы, но люди очень смелые, потому, что не боятся риска, хотят от жизни больше эмоций", - отметил Бондарчук.

По мнению продюсера участие в Евровидении независимо от результата - ценный опыт для артиста и его команды.

"Это сделало нас сильнее и грамотнее и начать "сначала" будет даже интереснее с позиции нового знания и нового подхода. Последние полгода проходили для нас в большой радости: мы соревновались, побеждали, ездили по разным странам, выступали, проверяли себя на совершенно незнакомой публике", - добавил он.

Напомним, в первом полуфинале, 8 мая, 24-летний артист выступил с композицией "Forever", которая еще до конкурса приобрела скандальную славу из-за того, что якобы была в ротации задолго до презентации на белорусском Нацотборе на "Евровидение".