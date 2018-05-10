"Готов к шоу!": Melovin поделился эмоциями перед сегодняшним выступлением на Евровидении-2018

10:23, 10 мая 2018
Общество
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Melovin выступит с песней «Under The Ladder» / фото melovin_official, Instagram

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«Готов к шоу! Уже СЕГОДНЯ! Время бежит скоротечно! А Вы готовы?», – написал исполнитель в своем Instagram.

По данным букмекеров, представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.

Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.

Готов к шоу! Уже СЕГОДНЯ! Время бежит скоротечно! А Вы готовы?

Сообщение, распространенный MÉLOVIN (@melovin_official)

Видео: Eurovision Song Contest

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Украина#Евровидение