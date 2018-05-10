"Готов к шоу!": Melovin поделился эмоциями перед сегодняшним выступлением на Евровидении-2018
10:23, 10 мая 2018Общество
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Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала.
Melovin выступит с песней «Under The Ladder» / фото melovin_official, Instagram
Украинский певец Константин Бочаров (Melovin) поделился своими эмоциями перед выступлением во втором полуфинале Евровидения-2018.
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«Готов к шоу! Уже СЕГОДНЯ! Время бежит скоротечно! А Вы готовы?», – написал исполнитель в своем Instagram.
По данным букмекеров, представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.
Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое.
Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.
Видео: Eurovision Song Contest
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