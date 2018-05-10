Alekseev прокомментировал непопадание в финал Евровидения-2018
Украинский певец Alekseev, выступивший за Беларусь в полуфинале Евровидения-2018, прокомментировал непопадание в финал.
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Как написал исполнитель в своем Instagram, после Евровидения начинается новый этап в его жизни.
«Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый», – написал Alekseev.
Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый. ________________ Thanks you so much for your support! I know that a lot of people were with me yesterday and it was felt. I am so glad, that this stage of my life is over and the new one begins. #ALEKSEEV #Eurovision #Belarus #Lisbon #Forever
Видео: Eurovision Song Contest
Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.