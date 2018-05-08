Онлайн-трансляция Евровидения-2018: когда и где смотреть первый полуфинал

8 мая в первом полуфинале Евровидения 2018 свои номера покажут 19 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

Первый полуфинал Евровидения-2018, который пройдет в Лисабоне (Португалия), состоится во вторник, 8 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступят 19 конкурсантов, 10 из них – попадут в финал.

8 мая в первом полуфинале Евровидения 2018 свои номера покажут 19 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

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Путевку в финал со своими песнями и номерами попытаются завоевать представители таких стран: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр. Другая десятка финалистов определится по итогам второго полуфинала.

Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" состоится 8 мая в столице Португалии Лиссабоне. В прямом эфире его можно будет увидеть на каналах "UA:Первый", "UA:Крым" и "СТБ". Трансляция начнется в 22:00.

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Комментировать первый полуфинал для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2014 году в Копенгагене, певица Мария Яремчук. А на "СТБ" комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Как сообщал УНИАН, с 3 по 16 мая в Киеве будет работать фан-зона Евровидения, где большом экране будут транслировать прямые эфиры полуфиналов и финала.

Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Букмекеры уже выбрали фаворитов Евровидения 2018 и прогнозируют победу Натти Барзилай (Израиль) с песней Тоу.

Украину на конкурсе представит MELOVIN. Певец выступит во втором полуфинале, пока ему прогнозируют попадание в топ-20.