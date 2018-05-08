Интересные факты Евровидения-2018 в Лиссабоне - опубликована инфографика

На официальной страничке конкурса на Facebook появилась инфографика, которая описывает конкурс в цифрах. Так, всего в конкурсе примут участие 43 страны. Также прозвучат песни более чем в 20 жанрах.

В этом году Международный песенный конкурс Евровидение-2018 проходит в столице Португалии Лиссабоне.

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На официальной странице конкурса на Facebook появилась инфографика, которая описывает конкурс в цифрах. Так, всего в конкурсе примут участие 43 страны.

Также прозвучат песни более чем в 20 жанрах. Среди них: поп, рок, фолк, хард-рок, фанк, джаз, опера, песня викингов и многие другие.

В этом году на конкурсе участники исполнят песни на 13 разных языках. Слово "любовь" в песнях в этом году встречается более 60 раз. Суммарная длительность всех песен конкурса – 128 минут.