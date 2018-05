Евровидение-2018: онлайн-трансляция первого полуфинала

В финал Евровидения-2018, который состоится 12 мая, выйдут по 10 исполнителей.

Во вторник, 8 мая, в столице Португалии Лиссабоне в 22:00 стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018.

Согласно результатам жеребьевки, в первом полуфинале Евровидения-2018 участники выступят в таком порядке:

1. Айсель Мамедова (Азербайджан) с песней X My Heart

2. Ари Олафссон (Исландия) с песней Our Choice

3. Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall

4. Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time

5. Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me

6. Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old

7. Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY

8. ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER

9. Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza

10. EQUINOX (Болгария) с песней Bones

11. Eye Cue (Македония) с песней Lost and Found

12. Франко (Хорватия) с песней Crazy

13. Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You

14. Янна Терзи (Греция) с песней Oneiro Mou

15. Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters

16. Севак Ханагян (Армения) с песней Qami

17. ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones

18. Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together

19. Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego

Второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал - 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

Как будет проходить голосование в этом году

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире.

Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете. Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Ставки букмекеров

В день полуфинала букмекеры изменили прогноз касательно победителя Евровидения-2018. Долгое время первую строчку в таблице занимала представительница Израиля Нетта Барзилай. Однако сегодня ее сместила представительница Кипра Элени Фурейра.

Украину на Евровидении-2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN. С песней Under The Ladder он выступит во втором полуфинале.

Евровидение-2018 станет для Украины уже 15-м, начиная с 2003 года. За это время представители нашей страны пропускали конкурс только 1 раз – в 2015 году из-за сложной ситуации в стране из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Все предыдущие 14 раз представители Украины выходили в финал Евровидения. Победу Украине приносили певицы Руслана и Джамала в 2004 и 2016 годах соответственно, и по иронии судьбы свои худшие результаты украинские исполнители показывали на следующий год после победного Евровидения – Гринджолы с песней «Разом нас багато», выведенные на конкурс на волне Оранжевой революции, в 2005 году заняли лишь 19 место, а рок-группа O.Torvald на домашнем Евровидении 2017 года заняла лишь 24 место, что стало худшим результатом для Украины за всю историю участия в Евровидении.

6 мая в Лиссабоне состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественное открытие прошло на лиссабонском побережье. Во время церемонии все артисты и представители делегаций 43 стран, по традиции, прошли по дорожке, которая в этом году стала голубой.