Евровидение-2018: как будет проходить голосование в этом году

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире.

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Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают, сообщает СТБ.

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

12 баллов – песня, что получила высшую оценку;

10 баллов – песня, которая занимает второе место;

8 баллов – песня, занявшая третье место;

7 баллов – четвертое место и так далее.