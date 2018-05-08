Евровидение-2018: в сети появились кадры выступления Melovin на улице Лиссабона (видео)

12:22, 08 мая 2018
Общество
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REUTERS

Представитель Украины на Евровидние-2018 Melovin накануне вечером выступил на сцене, расположенной на улице столицы Португалии - Лиссабоне. Информация об этом появилась в  Facebook.

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Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится сегодня вечером в 22:00 по киевскому времени. В этом полуфинале выступит главный претендент на победу в конкурсе по мнению букмекеров - израильская певица Netta. Melovin выступит во втором полуфинале.

Ранее украинский певец Melovin принял участие в официальной церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. 

В рамках церемонии артист активно общался с журналистами из разных стран. Тем не менее молодой певец демонстративно игнорировал представителей российских СМИ.

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Теги: #Евровидение-2018#Melovin