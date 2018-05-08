Из-за грозы и ветра украшение монумента Родины-матери затянулось до утра (видео)
День примирения и памяти вместе с миром отмечает Украина. Погибших во Второй мировой войне чтят сегодня и завтра. Уже традиционно к этому дню венком из маков украшают монумент Родины-матери.
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Впрочем, из-за вечерней грозы и шквального ветра работы затянулись до самого утра, говорится в сюжете ТСН.
Вторые сутки огромные маки пытались установить на голове монутента. 90-килограммовые цветы начали устанавливать еще накануне утром, но процессу помешал дождь.
Венок будет висеть несколько недель, и все время за ним будут следить альпинисты, которые будут сидеть на голове монумента и поправлять цветы.
В 11 часов возле Родины-матери открывается фотовыставка под названием "Герои", но сейчас тут все перекрыто, потому что на нее приедет глава государства Петр Порошенко.