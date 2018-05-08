В день полуфинала Евровидения внезапно изменился фаворит конкурса (видео)
11:02, 08 мая 2018Общество
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Долгое время первую строчку в таблице занимала представительница Израиля Нетта Барзилай.
Впервые за несколько месяцев букмекеры изменили прогноз касательно победителя международного песенного конкурса Евровидение-2018.
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Долгое время первую строчку в таблице занимала представительница Израиля Нетта Барзилай.
Однако в день первого полуфинала Евровидения ее сместила представительница Кипра Элени Фурейра. Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров, опубликованные на официальном сайте Евровидения.
Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал - 10 мая, а финал - 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.
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