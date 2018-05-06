"Не знаю, что у них в голове": Melovin высказался о концертах Лободы и Лорак в России

Melovin заявляет, что очень гордится тем, что он украинец.

Сегодня после второй репетиции своего номера для "Евровидения-2018" представитель от Украины Melovin дал пресс-конференцию.

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Во время нее у исполнителя спросили, как он относится к гастролям предыдущих участниц "Евровидения" от Украины Светланы Лободы и Ани Лорак в России в этот непростой период для нашей страны, пишет ТСН.

"Я большой фанат своей страны. Я из Украины и очень этим горжусь. Это такая тема, где можно найти много лазеек, смотреть на нее под разными углами. Но, я не знаю, что в голове у этих артистов, как они рассуждают и какой вывод делают из слова "музыка". Я бы не делал бы так, как делали они. Я фанат своей страны, у меня есть своя четкая позиция. Я люблю Украину", - ответил Melovin.

Как сообщал УНИАН, Верка Сердючка дала оригинальное напутствие Melovin перед "Евровидением".