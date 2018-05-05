Верка Сердючка дала оригинальное напутствие Melovin перед "Евровидением" (видео)

Мама Сердючки уже обзавелась таким же глазом, как и у Melovin.

Участника от Украины на "Евровидении-2018" Melovin ждал сюрприз во время пресс-конференции.

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Так, сегодня во время общения с журналистами нашего представителя, организаторы конкурса подготовили ему подарок в виде поздравления от любимицы "Евровидения" Верки Сердючки, передает "ТСН".

Видео с Веркой а также ее мамой пустили во время пресс-конфереции. Мама Сердючки уже обзавелась таким же глазом, как и у Melovin .

"Melovin , спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери", - пожелала Сердючка конкурсанту.

Как сообщал УНИАН, Melovin вошел в ТОП-5 фаворитов полуфинала Евровидения-2018 по мнению букмекеров.