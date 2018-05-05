Жители Львова сегодня празднуют День города

Праздничные мероприятия пройдут 5-6 мая.

Львов празднует свое 762-летие. По этому случаю сегодня, 5 мая, состоится торжественная сессия Львовского городского совета и начнутся праздничные мероприятия во всех локациях города.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, празднование Дня города, которое будет продолжаться 5-6 мая, в этом году будет насыщен музыкальными событиями.

«5 мая, после торжественной сессии городского совета, в центре города пройдет традиционное городское шествие с театрализованной передачей ключей от Львова. В этом году День Львова станет музыкальным Днем города, поэтому на улицах и площадях города везде будет звучать музыка: будут выступать музыкальные коллективы, хоры и оркестры. На площади возле городской Ратуши смонтирована сцена с которой будет звучать оркестровая музыка», - отмечается в сообщении.

На следующий день, 6 мая, в центре Львова, возле фигуры Матери Божьей, состоится совместная экуменическая молитва представителей духовенства различных конфессий за Львов и львовян.