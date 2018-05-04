Евровидение-2018: комментировать конкурс будут три украинских певицы

На СТБ шоу будет комментировать телеведущий и комик Сергей Притула.

В этом году в украинском комментаторском составе Евровидения 2018 грядут перемены. Уже несколько лет подряд Евровидение, которое транслирует телеканал UA:Перший, комментируют Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова. В этом году место Татьяны займут три украинские певицы, которые в свое время были участницами Евровидения, сообщает OGAE Ukraine.

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"На каждом шоу будет новая коллега. Это наши успешные представительницы Украины на Евровидении 2018. Так сложилось, что только девушки. Первый полуфинал мы будем работать с Марией Яремчук, второй – с ALYOSHA. И в финале ко мне присоединится Джамала. Более того, мы будем не только комментировать само шоу, мы еще полчаса до начала прямо из фан-зоны будем выходить в прямой эфир, вспоминать те времена, когда они выходили на сцену Евровидения, делать какие-то прогнозы или анализ того, что нас ждет", – рассказал Тимур Мирошниченко.

Напомним, Мария Яремчук принимала участие в Евровидении в 2014 году, с песней Tick-Tock певица заняла шестое место. ALYOSHA участвовала в конкурсе в 2010 году с песней Sweet People, артистка завоевала 10-е место. Джамала выступала на Евровидении в 2016 году, и с песней 1944 принесла Украине победу.

Отметим, что в этом году впервые Евровидение будет транслировать не только UA:Перший, но и телеканал СТБ. На СТБ шоу будет комментировать телеведущий и комик Сергей Притула.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.