Жесткая и горячая: лучшая украинская фехтовальщица показала себя в неожиданном образе (фото)

Спортсменка Ольга Харлан стала лицом майского номера мужского журнала.

Лучшая украинская , олимпийская чемпионка Пекина-2008, 5-кратная чемпионка мира саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Спортсменка стала лицом майского номера журнала. Снимки с пикантной фотосъемки размещены на сайте журнала.

"Для нас она временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование", - пишет журнал.