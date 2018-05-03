Жесткая и горячая: лучшая украинская фехтовальщица показала себя в неожиданном образе (фото)

22:05, 03 мая 2018
Общество
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Харлан стала лицом майского номера мужского журнала / фото УНИАН

Лучшая украинская , олимпийская чемпионка Пекина-2008, 5-кратная чемпионка мира саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Спортсменка стала лицом майского номера журнала. Снимки с пикантной фотосъемки размещены на сайте журнала.

"Для нас она временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование", - пишет журнал.

фото xxl.ua
фото xxl.ua
фото xxl.ua
фото xxl.ua

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Теги: #Ольга Харлан