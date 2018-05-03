Верховный суд обязал выплатить пенсию переселенке, находящейся на неподконтрольной территории

Это дело стало образцовым, что должно упростить рассмотрение аналогичных дел, не доводя их до суда.

Верховный суд Украины решением от 3 мая постановил возобновить выплату пенсии переселенке, которую лишили пенсионного обеспечения из-за якобы ее нахождения ее на неподконтрольной Украине территории.

Такое решение в образцовом деле огласила сегодня судья-докладчик Татьяна Анцупова, сообщает LB.ua.

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Как следует из материалов дела, 24 марта 2017 года Бахмутское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области приостановило выплату пенсии гражданке Украины, которая по сведениям СБУ проживала на неподконтрольной Украине территории.

В своем исковом заявлении переселенка указала это основание как противоречащее Конституции.

Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме и постановил возобновить выплату пенсий и выплатить задолженность.

Кроме того, это дело стало образцовым, что должно упростить рассмотрение аналогичных дел, не доводя их до суда. По состоянию на 7 февраля 2018 года таких дел в производстве Донецкого окружного админсуда находилось 226.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что сразу после освобождения оккупированных Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции местное население получит пенсии за весь период с начала прекращения выплат.