Российская секс-бомба похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Подписчики известной российской ведущей отметили, что она сильно похудела.

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике.

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Фотографию с отдыха на Бали российская "секс-бомба" показала на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях отметили, что 40-летняя ведущая сильно похудела: "Вы бомбическая!", "Просто шикарная", "Офигеть похудела".

Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму.