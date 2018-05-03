Российская секс-бомба похвасталась фигурой в купальнике (фото)

16:26, 03 мая 2018
Общество
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Чехова отдыхала на Бали / фото instagram.com/achekhova

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Фотографию с отдыха на Бали российская "секс-бомба" показала на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях отметили, что 40-летняя ведущая сильно похудела: "Вы бомбическая!", "Просто шикарная", "Офигеть похудела".

Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму.

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