Российская секс-бомба похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике.
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Фотографию с отдыха на Бали российская "секс-бомба" показала на своей странице в Instagram.
Подписчики в комментариях отметили, что 40-летняя ведущая сильно похудела: "Вы бомбическая!", "Просто шикарная", "Офигеть похудела".
Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму.
Итак, даю новую порцию для обсуждений☺️ Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа🤦🏻♀️😂 На мне охренительно красивый и удобный купальник SHAN @shanswimwear который я купила в @estelle_adony И спасибо им огромное, что год за годом их байеры отбирают и привозят настолько интересные и комфортные модели для пышных форм😍💜 Кораблик очень кстати проплывает на заднем фоне, дело движется к закату, но мастерство фотографа сделало этот снимок удивительно светлым! На мой взгляд, всё здесь идеально. Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться🙈😂 И это ли не весело?😬😀