Евровидение-2018: о чем говорил украинский конкурсант Melovin с иностранными журналистами (видео)

Представитель от Украины на Евровидении Melovin провел первую репетицию и пообщался с журналистами.

Конкурсант от Украины Melovin в Лиссабоне впервые пообщался с иностранными журналистами и рассказал, чего боится больше всего и почему раньше не одевал линзу. Общался певец на украинском языке.

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С иностранными СМИ певец пообщался после первой репетиции в Лиссабоне. Видео с пресс-конференцией опубликовало издание Wiwibloggs на своем YouTube канале.

Melovin рассказал, что ничего не боится, кроме как не выходить на сцену.

"Лестниц я не боюсь, я не боюсь черных кошек, я не боюсь людей, единственное чего я очень сильно боюсь – это хоть раз не выйти на сцену. Я этим живу. Это как воздух, как еда, тем более для артиста. Это единственное, чего я боюсь, но такого никогда не будет", – рассказал исполнитель.

Стоит добавить, что певец также рассказал о своем хобби вне музыки.

"Не так давно я начал заниматься парфюмерией , хотя очень боялся этим заниматься. Это как сесть на два стула сразу. Поэтому я для себя понял, что если меня это вдохновляет, то почему нет. После каждого раза, когда я занимаюсь парфюмерией, я начал дальше писать песни. Я понял, что меня это очень вдохновляет. Я думаю, что именно в Португалии в Лиссабоне я сделаю эксклюзивный вариант парфюма. И вы сможете услышать, именно услышать, а не увидеть", – рассказал представитель Украины на "Евровидении-2018".

Также певец ответил на вопросы об истории использования линзы.

"Я придумал эту линзу еще шесть лет назад, но раньше я боялся ее надеть. Я боялся, что будут говорить люди. Но в один момент, когда я пошел на "Х-фактор", я понял, почему нет? Почему я должен думать, кто и что про меня скажет. Если я понимаю, что меня вдохновляет именно эта линза, если я считаю, что эта линза является неким проводником в мир творчества и она помогает мне творить. Эта линза – это проход в жизни творческого человека", – отметил артист.