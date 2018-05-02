СБУ сообщила о задержании на взятке в $200 тысяч руководителей Госгеокадастра на Закарпатье, там факт отрицают

Руководитель ГУ Госгеокадастра подтвердила, что у них действительно проходят обыски, но сама она не задержана, а находится в своем рабочем кабинете и исполняет свои обязанности.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции уличили на взятке в 200 тыс. долл. руководителя Главного управления Госгеокадастра Украины в Закарпатской области и его заместителя.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс. долл. руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия. Детали позже », - написала Сарган.

Согласно сайту Главного управления Держгеокадастру в Закарпатской области, его возглавляет Светлана Мельничук.

Читайте такжеНАБУ показало получение крупной взятки сотрудником СБУ (видео)

Как сообщила Мельничук "Украинской правде", в ГУ Госгеокадастра действительно проходят обыски, но сама она не задержана, а находится в своем рабочем кабинете и исполняет свои обязанности.

"У нас действительно проходят следственные действия, обыски. Есть информация о вероятном получении взятки работниками Госгеокадастра. Но ни меня, ни руководителей – никого не задерживали. Это просто рабочий процесс, такова процедура в связи с имеющейся информацией", - сказала Мельничук.

Она добавила, что пока неизвестно, кто именно требовал взятку, но заверила, что заинтересована, чтобы это лицо установили и привлекли к ответственности.

"Пока неизвестно, кто что требовал. Продолжаются следственные действия. И следствие докажет, кто виноват в этой ситуации. А сумма в 200 тысяч долларов – это вообще немыслимо. Я в рабочем кабинете. Работаю. Следственные действия продолжаются", - подытожила Мельничук.

Как сообщал УНИАН, недавно в Кривом Роге на взятке в $10 тысяч погорел капитан полиции.