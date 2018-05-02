Популярная украинская певица пожаловалась на проблемы со здоровьем

16:37, 02 мая 2018
Общество
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У Дорофеевой проблемы со связками / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло", судья "Лиги смеха-4" Надя Дорофеева, рассказала, что у нее возникли проблемы с голосовыми связками.

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Об этом певица написала в Instagram. "У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит - нужно просто молчать, это лучшее лечение", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась снимком с отдыха. На фото девушка позирует в черном купальнике с множеством разрезов.

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Теги: #отдых#здоровье#Надя Дорофеева