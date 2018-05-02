Популярный украинский ведущий тайно женился

Свадебную церемонию пара планирует провести в сентябре, точную дату они не называют.

Ведущий программы «Ранок з Україною» («Украина») Сергей Зенин женился. Его избранницей стала дизайнер Ника Медисан. Пара вместе уже пять лет.

Они расписались накануне 1 мая в столичном документ-сервисе. Жених и невеста до последнего момента держали дату церемонии в секрете. Даже коллеги по работе узнали о том, что на одного холостяка стало меньше, из социальных сетей, передают "Факты".

Читайте такжеЖена украинского нардепа похвасталась "горячим" фото

"В 2016 году Зенин подарил мне блокнот, а там был потайной карман. Сказал — открыть через два года. Я открыла. А если честно, то я испортила его сюрприз. И вообще, все пошло не по плану, впрочем, как всегда", — написала Ника у себя в Facebook.

"Я не просто рад, а будто переродился! - признался Сергей. — Я совершил самый правильный выбор в жизни. Теперь буду делать Нику счастливейшей девушкой в мире. Свадебную церемонию мы планируем провести в сентябре. Но когда и где она будет, пока держим в тайне".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в ближайшее время собирается расписаться со своей гражданской Женой Роситой Сайранен.