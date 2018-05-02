Настя Каменских поделилась раритетным фото по случаю 12-летия дуэта с Потапом

12:33, 02 мая 2018
Общество
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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских опубликовала старое фото по случаю 12-летия группы "Потап и Настя".

Снимок певица опубликовала в Instagram.

"Сегодня группе "Потап и Настя" 12 лет", - подписала фото артистка.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года "Потап и Настя" сделали заявление относительно будущего дуэта. Украинские звезды записали обращение к фанатам, в котором объявили о творческой паузе.

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Теги: #Потап и Настя#Настя Каменских