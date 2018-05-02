Настя Каменских поделилась раритетным фото по случаю 12-летия дуэта с Потапом

В октябре прошлого года Потап и Настя заявили, что ставят свой дуэт "на паузу".

Сегодня группе #потапинастя 12 лет 🎉🎊 @realpotap Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 1 Май 2018 в 7:25 PDT Украинская певица Настя Каменских опубликовала старое фото по случаю 12-летия группы "Потап и Настя". Снимок певица опубликовала в Instagram. "Сегодня группе "Потап и Настя" 12 лет", - подписала фото артистка. Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года "Потап и Настя" сделали заявление относительно будущего дуэта. Украинские звезды записали обращение к фанатам, в котором объявили о творческой паузе.

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