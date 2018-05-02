Надя Дорофеева покорила сеть откровенным фото в купальнике
11:43, 02 мая 2018Общество
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На снимке девушка позирует в черном купальнике с множеством разрезов.
Мнения пользователей о фигуре певицы в комментариях разделились / Instagram Надя Дорофеева
Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась снимком с отдыха.
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Фото в купальнике певица опубликовала в своем Instagram.
На снимке девушка позирует в черном купальнике с множеством разрезов.
Мнения пользователей о фигуре певицы в комментариях разделились. Некоторые комментаторы отметили, что Дорофеева поправилась, однако большинство все же сочли ее фигуру прекрасной.
Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.
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