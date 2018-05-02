Надя Дорофеева покорила сеть откровенным фото в купальнике

11:43, 02 мая 2018
Общество
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Instagram Надя Дорофеева

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Фото в купальнике певица опубликовала в своем Instagram.

На снимке девушка позирует в черном купальнике с множеством разрезов.

Мнения пользователей о фигуре певицы в комментариях разделились. Некоторые комментаторы отметили, что Дорофеева поправилась, однако большинство все же сочли ее фигуру прекрасной.

Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева