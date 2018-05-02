Покинувшая Украину певица выходит замуж: похвасталась роскошным кольцом (фото)
11:32, 02 мая 2018Общество
1118
Певица на фото показала руку, на которой сверкает обручальное кольцо.
Ассоль выходит замуж / фото instagram.com/assol_official
Певица Катя Гуменюк, которую знают в Украине как Ассоль, выходит замуж. Новостью о радостном событии в ее жизни артистка похвасталась в соцсети.
Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица похвасталась возвращением в Киев
"Да! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!" - подписала Ассоль кадр, на котором она целуется со своим избранником.
Ранее, в 2017 году, Ассоль сделала громкое заявление: певица поступила в Лондонский университет INTO на факультет бизнес-администрирования. Она живет в Лондоне.
Ранее украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад строить карьеру в Россию, похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter