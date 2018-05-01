MELOVIN перед вылетом в Лиссабон пообещал "много огня" и необычное фортепиано на Евровидении (фото)

14:31, 01 мая 2018
Общество
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С раннего утра вторника в аэропорту Борисполь собрались несколько десятков "меловинаторів" – именно так называют поклонников певца MELOVIN, чтобы провести его в Лиссабон на "Евровидение".

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Как сообщает ТСН, фанаты, в основном подростки, терпеливо ждали, пока певец раздаст интервью, после чего бросились к нему делать фото.

В качестве талисмана MELOVIN везет в Лиссабон ожерелье своей бабушки.

Уже завтра украинца ждет первая репетиция на сцене "Евровидения". Он обещает, что во время выступления будет много огня и обязательно необычное фортепиано.

Украина в этом году выступает во втором полуфинале и закрывает концерт. А вот на финал у букмекеров для MELOVIN прогнозы неутешительные – финиш в конце второго десятка.

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Теги: #Евровидение-2018#Melovin