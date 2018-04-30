Похвасталась прелестями: американская супермодель заворожила пользователей танцем в бикини (видео)

Модель также показала подтянутый живот и "засветила" грудь.

Big mood @inamorataswim Сообщение, распространенный Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Апр 2018 г. в 3:37 PDT

Американская модель Эмили Ратаковски показала фигуру, танцуя в купальнике перед камерой.

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Видеоролик она опубликовала на своей странице Instagram. На кадрах записи модель задорно танцует под веселую музыку, хвастаясь бедрами и грудью.

В комментарии к видео она сообщила, что в этот момент у нее было прекрасное настроение.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото. Знаменитость опубликовала снимок в Instagram, на котором рукой прикрыла обнаженную грудь.