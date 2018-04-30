Похвасталась прелестями: американская супермодель заворожила пользователей танцем в бикини (видео)
17:03, 30 апреля 2018Общество
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Модель также показала подтянутый живот и "засветила" грудь.
Big mood @inamorataswim
Американская модель Эмили Ратаковски показала фигуру, танцуя в купальнике перед камерой.
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Видеоролик она опубликовала на своей странице Instagram. На кадрах записи модель задорно танцует под веселую музыку, хвастаясь бедрами и грудью.
В комментарии к видео она сообщила, что в этот момент у нее было прекрасное настроение.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото. Знаменитость опубликовала снимок в Instagram, на котором рукой прикрыла обнаженную грудь.
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