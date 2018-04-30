Даша Астафьева взбудоражила сеть новым голым снимком

На фото Астафьева запечатлена голой и на шпильках.

#contax #film #portrait #nomakeup #35mm Публикация от Ник (@nickyashika) 28 Апр 2018 в 2:22 PDT

Украинская секс-бомба Даша Астафьева восхитила поклонников новой фотографией. На снимке девушка изображена полностью голой.

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Фото опубликовал в своем Instagram украинский фотограф и автор фото Никита Люлько, который также известен под псевдонимом Ник Яшик.

На фото Астафьева запечатлена голой и на шпильках.

Откровенный кадр сделан во время недавней фотосессии в весьма необычном антураже.

Как сообщал УНИАН, украинская певица и модель Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram порцию откровенных фотографий.