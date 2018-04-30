Даша Астафьева взбудоражила сеть новым голым снимком
14:15, 30 апреля 2018Общество
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На фото Астафьева запечатлена голой и на шпильках.
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Украинская секс-бомба Даша Астафьева восхитила поклонников новой фотографией. На снимке девушка изображена полностью голой.
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Фото опубликовал в своем Instagram украинский фотограф и автор фото Никита Люлько, который также известен под псевдонимом Ник Яшик.
На фото Астафьева запечатлена голой и на шпильках.
Откровенный кадр сделан во время недавней фотосессии в весьма необычном антураже.
Как сообщал УНИАН, украинская певица и модель Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram порцию откровенных фотографий.
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