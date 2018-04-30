Сеть умилила Пугачева во время отдыха с детьми и внучкой (видео)

На записи можно увидеть детей звездных супругов, а также дочь Кристины Орбакайте.

Максим Галкин снова порадовал поклонников своей жены, певицы Аллы Пугачевой. На этот раз он показал, как его дети встретили папу.

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"Веселимся по моему приезду с дальних берегов", - говорится в подписи пародиста под видео.

В это время в гостях супругов находилась Клавдия Земцова – младшая внучка Примадонны, дочь Кристины Орбакайте.

Ранее российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.