Телеведущая Ребрик родила второго ребенка (фото)

В семье телеведущей родилась девочка - Дикая Полина Андреевна.

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.

Об этом сама Лилия Ребрик сообщила в соцсети Instagram.

Ребенок появился на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малыша – 4100 килограммов, рост – 55 сантиметров. Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Отметим, что у Лилии уже есть одна дочка – Диана, которая и придумала имя для новорожденной сестры.

"Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", – рассказала Лилия.

К слову, телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а через год впервые стали родителями.

Напомним, 27 марта знаменитая украинская певица Джамала впервые стала мамой. Победительница Евровидения родила мальчика, которого назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулейманов.