Около 200 украинских туристов уже более суток не могут вылететь из Египта, где объявлено чрезвычайное положение

В МИД сообщили, что за украинцами отправили самолет и надеются, что уже сегодня они смогут вернуться домой.

Около 200 украинских туристов уже более суток не могут вылететь из египетского курорта Шарм-эль-Шейх во Львов.

Об этом в эфире канала "112 Украина" рассказал начальник управления консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. Сейчас туристы находятся в одном из отелей Шарм-эль-Шейха и ожидают самолета из Украины.

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"На данный момент, по информации туристического оператора, как и консула, граждане Украины, которые не смогли вчера вернуться на Родину, сейчас находятся в одном из отелей. Часть из них оставалась в аэропорту, однако, в соответствии с требованиями администрации аэропорта и с учетом чрезвычайного положения в стране, лицо может находиться в аэропорту не более чем 2 часа", - рассказал Кирилич.

Ранее в соцсетях туристы сообщали, что рейс из Шарм-эль-Шейха во Львов отменили по неизвестным причинам. Украинские туристы уже более суток ждут возвращения домой. При этом туроператор никаких объяснений до сих пор не предоставил.

Кирилич же сообщил, что рейс отменили из-за того, что Львовский аэропорт не смог принять самолет, который был заявлен изначально, однако причины остаются неизвестными. Он отметил, что за украинскими туристами отправили другой самолет, прибытие которого в Египет ожидают после обеда.