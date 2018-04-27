"Выглядит как Китай": всемирно известный музыкант украинского происхождения испытал "ужас" при виде Киева

На днях музыкант посетил Украину, где проехался со своими концертами по нескольким городам.

Всемирно известный канадский композитор-минималист украинского происхождения Любомир Мельник признался, что нынешний Киев его чуть-чуть разочаровал.

На днях музыкант посетил Украину, где проехался со своими концертами по нескольким городам, пишет Styler.

"Я специально поехал в Киев. То, что там творится, - это ужас... Это когда-то был нормальный, обычный украинский город, а теперь Киев выглядит, как Китай. Я знаю, о чем говорю: я был и в Пекине, и в Шанхае, и там все то же, не отличишь... И это мне очень болит. Я люблю наших людей и не могу мириться с тем, что народ так терпит и скитается..." - сказал он в интервью газете "Нова".

"Я бы очень хотел жить в Украине, но я не знаю, будет ли это возможно... Посмотрим. Но даже если я здесь не живу, я - украинский композитор и пианист", - добавил Мельник.

Музыкант подчеркнул, что в нем живет украинская музыка, литература, язык. "Это очень глубоко звучало во мне все время. Я приезжал в Украину в 1988 году, потом в 1991 году, после обретения независимости. У всех была большая надежда, что украинцы смогут изменить свою страну, но я не знаю, когда это будет..." - сказал композитор.

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Любомир Мельник является автором более 120 музыкальных произведений. Сотрудничал с рядом европейских и американских композиторов. Одно из его произведений написано на стихи Тараса Шевченко, отдельную композицию Мельник посвятил Симону Петлюре. В 1985 году в Швеции Любомир Мельник установил два мировых рекорда: композитор показал себя самым быстрым пианистом в мире (смог сыграть мелодию, извлекая 19 с половиной нот в секунду каждой рукой одновременно) и исполнил наибольшего количества нот за час игры. Напомним, недавно известная украинская певица Христина Соловий совместно с Любомиром Мельником записала акустическую версию композиции "Fortepiano".