Стали известны обстоятельства смерти украинского актера-звезды "Сватов" и "Слуги народа"

Коллеги утверждают, что Треповский был болен.

В киевском Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, где умерший накануне народный артист Украины Олег Треповский служил с 1992 года, сообщили, что у актера были проблемы со здоровьем.

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В комментарии РБК коллеги Треповского по театральной сцене сообщили, что 53-летний актер страдал тяжелым заболеванием. В театре уточнили, что актер умер в среду, 25 апреля, однако точные причины пока не обнародованы.

С 1992 года Треповский служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов", пишет "Медианяня".

В 2017 году номинировался на "Золотую Дзигу" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав", сыграл также центральную роль в предстоящем украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".